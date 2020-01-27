Монтян просит Путина отменить признание «кастрюлеголовых подонков»

27.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президенту РФ Владимиру Путин следует объявить ошибкой признание Москвой легитимности украинской власти, пришедшей в результате госпереворота в 2014 году.

Об этом в эфире телеканала «Оплот» заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переломить украинский бренд на неонацизм невозможно, только победить. Только если российское руководство наконец-то вспомнит, что нельзя было признавать этих майдаунных мразей, надо было изначально называть вещи своими именами, госпереворот госпереворотом.

И я надеюсь, что будет публично признана эта ошибка, Путин скажет: «Мы ошиблись, мы совершили ошибку, мы зря признали всех этих кастрюлеголовых подонков, проамериканских и проевропейских. Потому что это был чистый госпереворот, незамутнённый совершенно, с целью создать у нас на границах кровоточащую рану. И сделали это всё американцы с европейцами, которые больше всех любят молоть языком о своей приверженности демократии и всяким ценностям», – призвала Монтян.

Напомним, накануне киевский дипломат, экс-замглавы администрации президента Порошенко Константин Елисеев заявил, что новая украинская власть виновата в происходящей на глазах «детоксизации» президента РФ Владимира Путина.