01.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Политика, Россия, Украина
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Монтян пугает Россию майданом


По территории РФ свободно передвигаются толпы американских «исследователей», которые под видом неправительственных организаций выясняют готовность населения к раскачиванию внутриполитической ситуации в стране.

Об этом в эфире донецкого радио ТК «Юнион» в программе «Если честно» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе беседы ведущий программы поинтересовался у гостьи студии одним из недавних выпусков её видеоблога, в котором Монтян рассказала о деятельности Запада по раскачиванию революционной ситуации внутри России.

«Я просто перевала статью, и не какую-нибудь желтую прессу, а «Financial Times». Где это видано, чтобы Россия изучала готовность молодежи выходить на улицу и к революции где-нибудь в США или Великобритании? А эти делают такое регулярно», – отметила адвокат.

По мнению Монтян, организовать «майдаун гораздо проще, чем кому-то кажется».

«Нужно просто, чтобы нашелся обиженный олигарх, который бы прикупил достаточное количество печенек, – считает юрист и блогер. – А придумать повод для массового недовольства…. В вашингтонском обкоме сидят такие специалисты. Если бы кто-то сказал до «майдауна», что из-за такого бреда, как призыв «Мы идем в Европу», люди выйдут и начнут убивать своих сограждан, ему бы ответили: «Да ты сумасшедший!». Но пожалуйста, вот, имеем».

Ранее по итогам визита в Донецк Татьяна Монтян в интервью экс-политзаключенному и журналисту Руслану Коцабе рассказала, что со свободой слова в Донецке лучше, чем в Киеве.

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