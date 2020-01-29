Монтян: Шайка Зеленского – подонки и мрази

29.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда ничем не отличаются от своих предшественников, о чём свидетельствует недавний обстрел Донецка из крупнокалиберной артиллерии.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Твари, подонки и мрази – всё, что я говорила, ничего не изменится. Зеленский и его шайка, добравшись до оборонных бюджетов, будут воровать точно так же, как это делал Порошенко и Свинооборонпром, это же очевидно.

В день, когда я приехала в Донецк, это было 24 января, бабахало так, что просто майка заворачивалась. И надо мной шутили, что это тебе салютуют твои укропы, что ты добралась до Донецка. И всем на это наплевать, что очень печально», – возмутилась юрист.

По ее мнению, Зеленского такое положение дел вполне устраивает.

«Такое ощущение, что Зеленского просто подставляют совсем другие люди. Хотя есть версия, что его это всё устраивает. Помните, он говорил ВСУшникам: «Большое вам спасибо, что вы защищаете нас от этих мразей», имея ввиду своих соотечественников в ЛДНР. Поэтому позиция Зеленского, сами понимаете: и нашим, и вашим, и споём, и спляшем, и сыграем на рояле кое-каким органом», – резюмировала Монтян.