Монтян: Зеленский даже не м*ндавошка Сороса

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи обманул всех и делает всё ровно противоположно обещанному.

Поэтому за него, равно как и за остальных разномастных кандидатов, голосовать нет смысла.

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Об этом на своём YouTube-канале рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За кого голосовать? Я не вижу никого, за кого можно было бы голосовать, и потом – за это чтобы не было стыдно. За Зеленского просто противно, потому что он солгал во всём. Прежде всего, он солгал в своей инаугурационной речи. Мои знакомые из ЛДНР говорят, что так их уже очень давно не лупили из тяжёлой артиллерии. Это человек, который в инаугурационной речи рассказывал, что он прекратит войну. Весь этот цирк мы уже слышали от Порошенко. Чем он лучше? Да ничем.

А после этой байки с его сериалом «Сваты» – ну твою же мать. У тебя Россия агрессор? Посмотри свой сериал. Дело не в сериале, а в лицемерии. Как так можно? Сегодня пришла новость о том, что ТАСС.ру закрыли, только через VPN, будьте любезны. То есть, «Сваты» можно, а ТАСС.ру нельзя.

То есть ты критиковал Порошенко за то, что он закрыл доступ в «Контактник», в «Одноглазники», в кучу других российских сайтов, а что ты делаешь сам? Закрываешь крупнейшую новостную ленту российскую? Зачем? Те, кому надо, и так сходят через VPN. Смысл этого маразма? За него голосовать?

За Порошенко я вообще молчу, это конченный «Свиноборонпром», о котором не о чем говорить. «Тюлька» – бабушка, иди на пенсию, как ты задрала. «Голос» – ну м*ндавошка Сороса, точно такой же, как Зельц – м*ндавошка Коломойского. За кого голосовать? Не за кого просто вообще», – отметила Монтян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», «Сваты» Зеленского встали в один ряд с Липецкой фабрикой Порошенко.