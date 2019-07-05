«Сваты» Зеленского встали в один ряд с Липецкой фабрикой Порошенко

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Окружной административный суд Киева 27 марта этого года отменил введенный ранее запрет на прокат на Украине сериала «Сваты» по «надуманному» предлогу за неправильно поданную СБУ справку.

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Госкино Украины и кандидат в нардепы от ВО «Свобода» Филипп Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В эфир «1+1» вернулись «Сваты», вернулись в результате решения Окружного админсуда города Киева, которым были отменены приказы Госкино, Министерства культуры, СБУ. Помните, в 2017 году Служба безопасности внесла представление касательно Фёдора Добронравова, Минкульт внёс его, в свою очередь, в чёрный список, а мы отменили соответствующие прокатки на сериал.

Кстати, суд не ставил под сомнение вообще вопрос, действительно ли Фёдор Добронравов несёт угрозу национальной безопасности. Своё решение суд обосновывал лишь на том, что СБУ якобы допустила какую-то процессуальную ошибку в каком-то своём внутреннем документе, грубо говоря, неправильно составили справку», – отметил он.

В связи с этим глава Госкино обратился к президенту Зеленскому, который ранее был продюсером сериала «Сваты».

«Я считаю, что именно вы должны принять решение касательно дальнейшей судьбы этого сериала и показать, что для вас является приоритетом: возвращение этого продукта в эфир либо очищение информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства. Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение, и присутствие этого сериала в эфире «Плюсов» как раз будет наглядно, ежедневно всем демонстрировать, в чём состоит для вас приоритет в этом вопросе.

Я от вашего окружения знаю, что вы очень эмоционально и болезненно восприняли запрет «Сватов» в 2017 году, и это стало толчком к тому, что вы начали бороться за должность президента. Но не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериал «Сваты» – это ваша Липецкая фабрика. И пускай вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотра этого сериала, ведь и конфеты «Рошен» с восторгом, с наслаждением поедала вся Украина», – подчеркнул Ильенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине исключили Фёдора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.