«Моральная проститутка» – Дроздов призывает к травле Алины Паш

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Новости Украины

Украинская певица Алина Паш, победившая в национальном отборе на конкурс «Евровидение», является «моральной проституткой» и должна подвергнуться травле со стороны националистов.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евровидение» – вот вам пример внутреннего малороссийства. Какая курва Алина Паш – это ж моральная проститутка, самая натуральная. Ялта, Крым, триколор, «мы же братья», и так далее. Значит, мы запрещаем въезд на Украину тем российским артистам, которые выступали или просто посещали оккупированный Крым, но на «Евровидение» будем отправлять посудомойку, моральную проститутку, которая была на набережной Ялты и расхаживала там в куртке с триколором. Где логика? И это происходит в дни, когда вся Украина стоит на ушах касательно дальнейшей оккупации страны. Как это назвать, кроме как засилье внутреннего малороссийства, коллаборационистского смердящего душка», – негодовал он.

Нацист напомнил, что аналогичная история была с певицей MARUV, однако ту, в конце концов, не пустили на «Евровидение».

«И что? И ничего. Посмотрите, где сейчас MARUV, где она? Прописана постоянно в российском «АвтоРадио», поёт на российских мероприятиях? Надо повторить эту же историю и с курвочкою Алиной Паш. А почему нет? Как мы можем посылать на «Евровидение» человека, которая считает, что мы братья с Россией, которая гастролировала по РФ и посещала оккупированный Крым?» – призвал русофоб.

Напомним, ранее украинская певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом MARUV рассказала, что перспективные украинские артисты стремятся работать в России, потому что в «незалежной» сфера шоу-бизнеса слабо развита и коррумпирована.