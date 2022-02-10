Певица MARUV рассказала о дремучей отсталости украинского шоу-бизнеса

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Новости Украины

Перспективные украинские артисты стремятся работать в России, потому что в «незалежной» сфера шоу-бизнеса слабо развита и коррумпирована.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила украинская певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом MARUV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы услышать от вас, почему прогрессивных украинских артистов тянет в Россию», – задали ей вопрос.

«Потому что в Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура, которая у нас, к сожалению, не развита на должном уровне. Ну и потому, что шоу-бизнес – это всё-таки, в первую очередь, бизнес. А не кум, брат, подруга, сват. А потом – х**к, и откат», – пояснила певица.

Напомним, ранее MARUV отказалась от выступления на Евровидении, заявив, что будет поддерживать на конкурсе российского певца Сергея Лазарева. В связи с этим украинские СМИ начали травлю певицы.