Моргенштерн довел львовского русофоба до белого каления

16.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские праворадикалы должны сорвать концерт российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в Киеве.

Об этом в эфире 4 канала заявил скандальный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, татуированный Моргенштерн не уважает Украину и потому должен быть запрещен.

«Странная страна, потому что сегодня прочитал, что у нас будет гастролировать – вы вообще слышали такую фамилию, кличку, как Моргенштерн? И я впервые слышу – поискал. Это, оказывается, русский рэпер. Продаются билеты, будут концерты по Украине.

Он уже имел концерт в Одессе как раз в день скорби по тому поджогу, знаете это. На что он сказал матюгами, что «мне этот траур» типа в одном месте. Такое чудо гороховое с тремя шестерками на лбу будет выступать, в частности в Киеве…

Есть инициатива, я так понимаю, из Львова от организаторов концертных мероприятий по препятствованию концертной деятельности вот таких эпатажных российских трешевых пседоартистов, которые не то, что культурой занимаются, но также неуважительно относятся к каким-то серьезным вещам типа траура в Одессе или «небесная сотня» и так далее.

Так я думаю, надо напомнить всем киевлянам, что может вы тоже подключитесь к этому процессу, может мы не будем позволять всяким русским гастролерам чесать по Украине, собирать полные залы и популяризировать псевдокультуру русского рэпа с матюгами, тремя шестерками и дьявольщиной, неуважением ко всему украинскому?», – заявил Дроздов.

Ранее киевский политолог рассказал, что украинские школьники предпочитают слушать Моргенштерна, а не отечественных исполнителей.