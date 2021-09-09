Моргенштерну позволят приехать на Украину, но запретят петь

09.09.2021 13:55 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн может посетить Украину, но ему не позволят здесь выступать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свой источник в СБУ, пишет «КП в Украине».

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Собеседник издания рассказал, что внимательно изучают анонсы о грядущих концертах исполнителя на Украине. Так, согласно информации на на сайте «Контрамарка», первый концерт рэпер даст в Запорожье 13 ноября, через два дня выступит в Харькове, а завершит на сцене Дворца спорта в Киеве. Билеты на его концерты стоят от 690 до 4490 гривен.

«Разрешение на продажу билетов на концерты дает Министерство культуры и информационной политики. Моргенштерн числится в его «черных списках». Не сам лично, а его творчество. Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены», – объясняет СБУшник.

По его словам, если Моргенштерн при въезде на Украину на вопрос о целях визита скажет, что прилетел к троюродной сестре, то его пропустят, но если скажет, что планирует концерты, то получит отказ.

Эта новость озадачила киевского журналиста Василия Апасова.

«Вы можете объяснить мне, что у нас за национальная безопасность, если ей может угрожать Моргенштерн своими песнями?», – пишет Апасов в своем блоге.

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