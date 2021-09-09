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09.09.2021 13:55 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, СБУ, Украина
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Моргенштерну позволят приехать на Украину, но запретят петь

Новости УкраиныСкандально известный российский рэпер Моргенштерн может посетить Украину, но ему не позволят здесь выступать....

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн может посетить Украину, но ему не позволят здесь выступать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свой источник в СБУ, пишет «КП в Украине».

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Собеседник издания рассказал, что внимательно изучают анонсы о грядущих концертах исполнителя на Украине. Так, согласно информации на на сайте «Контрамарка», первый концерт рэпер даст в Запорожье 13 ноября, через два дня выступит в Харькове, а завершит на сцене Дворца спорта в Киеве. Билеты на его концерты стоят от 690 до 4490 гривен.

«Разрешение на продажу билетов на концерты дает Министерство культуры и информационной политики. Моргенштерн числится в его «черных списках». Не сам лично, а его творчество. Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены», – объясняет СБУшник.

По его словам, если Моргенштерн при въезде на Украину на вопрос о целях визита скажет, что прилетел к троюродной сестре, то его пропустят, но если скажет, что планирует концерты, то получит отказ.

Эта новость озадачила киевского журналиста Василия Апасова.

«Вы можете объяснить мне, что у нас за национальная безопасность, если ей может угрожать Моргенштерн своими песнями?», – пишет Апасов в своем блоге.

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