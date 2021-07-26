«Мороз по коже пошел». Огрызко пришел в ужас от коммунистического Китая

26.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Заигрывания украинских властей с Китаем накануне визита президента Владимира Зеленского в США портит отношения официального Киева и Вашингтона.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, Украина сама создает себе проблемы с США и лишается поддержки.

«Подготовка идет к визиту, нужно проработать очень большой массив материалов, документов, подумать над аргументами, контраргументами и так далее. И внезапно мы слышим заявление одного из руководителей в парламенте от «Слуг народа» о том, что мы будем ориентироваться на опыт Коммунистической партии Китая. Я как дипломат прочитал и сначала не поверил – у меня немножко мороз по коже прошел, потому что это или сознательная провокация, или невежество. Потому что такие вещи означают, что мы сами себе перед очень важным для нас визитом создаем колоссальные проблемы», – сказал дипломат.

«Это просто заставляет задуматься – или это тотальное неумение и непонимание, что такое дипломатия, каким образом это делается. Ну тогда спросите у работников МИД, они объяснят. Или это сознательный вброс, который делается для того, чтобы испортить общий фон подготовки к визиту. Потому что мы прекрасно знаем, что американцы четко и ясно заявили – даже не Россия их сегодня волнует как главный конкурент и противник, а именно Китай. Россия уже отошла на второй план и там будет уже долго, наверное, до конца своих дней оставаться. На этом фоне делать такие вещи – это означает, что просто портить все то, что может быть позитивным еще до отъезда в Вашингтон», – заявил Огрызко.

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина может переориентироваться на сотрудничество с Китаем, если сотрудничество с Западом не оправдает ее надежд.