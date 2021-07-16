16.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Китай, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина, Финансы, Экономика
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Китай озолотит Украину и отвоюет для неё Крым с Донбассом – Арестович

Новости УкраиныУкраина может переориентироваться на сотрудничество с Китем, если сотрудничество с Западом не оправдает ее...

Украина может переориентироваться на сотрудничество с Китем, если сотрудничество с Западом не оправдает ее надежд.

Об этом в эфире канала Politeka заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Есть вопрос в степени дружбы с Китаем, но китайцы в отличие от штатов не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестициям мгновенно – и без дураков. Без всяких вот этих мрачных условий и прочего.

Конечно, есть люди, которые говорят, понимаете, те инвестиции, которые даёт Запад они же способствуют нашему развитию, они же в перспективе либерализируют Украину, они же сделают из нас новое общество и так далее, а китайцы типа своими кредитами всех поглощают, поглощают и поглощают.

Во-первых, я вам скажу, что история с «Мотор сичью» показывает, что мы с китайцами умеем работать, когда не надо, чтобы нас куда-то там погладили, мы умеем выставлять барьеры. И, с другой стороны, я сильно пытаюсь вспомнить страну, которой помогли западные кредиты в той форме, в которой нам дают и не могу вспомнить», – сказал Алексей Арестович.



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