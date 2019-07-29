«Мосфильм» рассказал про ситуацию, в которой «читается рука Коломойского»

29.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Захват российского танкера в Измаиле украинскими силовиками не мог быть осуществлен через голову президента Зеленского.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал гендиректор «Мосфильма», российский кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всём цинизме этой фигуры [олигарха Игоря Коломойского] не откажешь ему в уме, хитрости и умении выстраивать сценарий. Нет у меня сомнений всё больше и больше, что Зеленский – это продуманная, весьма умело созданная режиссёром ситуация, в которой читается рука Коломойского. Никаких сомнений нет, и Зеленский, мне кажется, блестяще продолжает играть эту роль, эти все хождения в народ, эти все купания в море, этот твиттер – понятно, в современном интернет-пространстве это влияет на мозги людей, и, в общем, ничего не надо делать, всё равно социальные сети реагируют – простой парень, наш человек, наконец-то.

Между тем, есть всё-таки какая-то реальность: вот, здесь говорили, о танкере. А почему мы должны считать, что Зеленский к этому непричастен? Почему, если его человек фактически возглавляет СБУ? Даже, если, как говорят, у него нет реальной власти, но наверное он ему мог доложить, что готовится такая операция?» – предположил Шахназаров.

Также он сообщил, что вырос в СССР и хорошо знает, что такое украинская бюрократия.

«Я не думаю, что она изменилась за те 40-50 лет, которые я наблюдаю. Украинская бюрократия всегда славилась тем, что она невероятно быстро всегда меняла свои интересы и встраивалась в это. Если они видят, что Зеленский побеждает, я уверен, что там есть люди, которые помимо всего будут делать, что-то у меня большие сомнения вызывает. Я думаю, что эта акция была согласована с Зеленским, думаю, что именно в результате этого моряки были [отпущены], как всегда, решились, потом испугались, решили на всякий случай отпустить, вроде сделали какой-то [позитивный жест]. Но акция-то враждебная, более того, она характерна тем, что больше, чем враждебная: она невероятно глупая», – заявил глава «Мосфильма».

«Как бы вы не обсуждали юридические аспекты, зачем это делать сейчас? Это чистое пиратство, никакими юридическими [доводами] вы это не оправдаете. Причём, это глупость, это ещё раз накаляет отношения, это лишний раз создаёт ощущение, что Украина, как мы и предполагаем, продолжает идти в антироссийском векторе», – добавил Шахназаров.

Как сообщал ПолитНавигатор, СБУ совместно с военной прокуратурой задержала российский танкер «NEYMA»