25.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Провокации, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Первая провокация Зеленского: СБУ захватила российский танкер

СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер «NEYMA», который в ноябре прошлого года перекрывал проход под Крымским мостом в момент, когда катера ВМС Украины в нарушение правил пытались пройти по Керченскому проливу в Азовское море.

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В СБУ пояснили, что танкер сменил название после инцидента и сегодня ходит под вывеской «NIKA SPIRIT». Украинские силовики провели обыск на борту и готовятся к аресту судна, сообщила пресс-служба СБУ.

«24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер «NIKA SPIRIT», который по номеру IМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер «NEYMA», который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов.

Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», – говорится в сообщении.

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