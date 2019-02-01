«Мосфильм» решил ещё разок нарушить украинский покой

01.02.2019, Керчь, Максим Карпенко

Пресс-служба Крымского моста опубликовала ролик, свидетельствующий о прогрессе строительства железнодорожной части в Керченском проливе, которая свяжет полуостров и материковую Россию.

На нем с высоты птичьего полета можно увидеть уже уложенные железнодорожные пролеты, а также технический рабочий мост, по которому снует строительная техника. В то же время по автодорожной части в обоих направлениях движется автотранспорт.

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Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время визита в Керчь сообщил, что железнодорожную часть Крымского моста могут запустить раньше объявленного срока – декабря 2019 года.

Как известно, украинская пропаганда после потери Крыма уверяла, что Россия не обладает необходимыми технологиями и никогда не построит мост через Керченский пролив. Сейчас украинские СМИ убеждают обывателя, что мост вышел непрочным и вскоре может обрушиться. Одновременно заявляется, что по этой причине Россия не отказалась от планов по созданию сухопутного коридора в Крым.