//exit;
01.02.2019, Керчь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Транспорт
Просмотров:

«Мосфильм» решил ещё разок нарушить украинский покой

Пресс-служба Крымского моста опубликовала ролик, свидетельствующий о прогрессе строительства железнодорожной части в Керченском проливе, которая свяжет полуостров и материковую Россию.

На нем с высоты птичьего полета можно увидеть уже уложенные железнодорожные пролеты, а также технический рабочий мост, по которому снует строительная техника. В то же время по автодорожной части в обоих направлениях движется автотранспорт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время визита в Керчь сообщил, что железнодорожную часть Крымского моста могут запустить раньше объявленного срока – декабря 2019 года.

Как известно, украинская пропаганда после потери Крыма уверяла, что Россия не обладает необходимыми технологиями и никогда не построит мост через Керченский пролив. Сейчас украинские СМИ убеждают обывателя, что мост вышел непрочным и вскоре может обрушиться. Одновременно заявляется, что по этой причине Россия не отказалась от планов по созданию сухопутного коридора в Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть