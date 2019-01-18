График сдачи железнодорожной части Крымского моста может сдвинуться

18.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Железнодорожную часть Крымского моста могут запустить раньше объявленного срока – декабря 2019 года.

Об этом журналистам во время рабочей поездки в Керчь, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

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По его словам, сегодня говорить более точно о сдвигах сроков сдачи моста пока рано, но строители стараются сделать это как можно быстрее.

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ, если это возможно. Если условия будут позволять, то, несомненно, мы попробуем это сделать», – заявил Дитрих.

Ранее представитель Общественного совета по строительству Крымского моста Николай Долгачёв заявил, что Крымский мост – самое надёжное сооружение на черноморском побережье.