Мосийчук обнаружил уши Зеленского в деле об убийстве Окуевой

20.07.2021, Киев, Валим Москаленко

Новости Украины

Один из задержанных по подозрению в расстреле почитаемой среди националистов Амины Окуевой, супруги боевика чеченского батальона «АТО» им. Джохара Дудаева Адама Осмаева, уроженец Дагестана Игорь Редькин, вместе с главой бюджетного комитета Украины Юрием Аристовым, является соучредителем нескольких компаний.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-соратник одиозного Олега Ляшко по «Радикальной партии», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Когда Андрей Небытов возглавил национальную полицию в Киевской области, были задержаны исполнители, так называемая банда Игоря Редькина. ДНК Игоря Редькина было найдено на оружии, которым была убита Амина Окуева… Банду Игоря Редькина обвиняют не только в убийстве Амины Окуевой, а ещё в ряде заказных убийств… Банду эту называть бандой Игоря Редькина не стоит, на самом деле – это банда Редькина-Константинова, потому что известный бизнесмен в определенных кругах Киева Сергей Константинов фактически управлял этой бандой», – рассказал Мосийчук. «Почему сливается дело об убийстве Амины Окуевой, дело корпорации заказных убийств. Почему оно сливается и что происходит? Мама Амины Окуевой Ирина Каминская на суде сказала, что ей гадко участвовать в этом фарсе. Чтобы вы понимали, право слушания дела по таким резонансным убийствам, по банде киллеров, его перенесли на конец сентября, показав, что оно никому не интересно. Более того, вы будете смеяться, но все без исключения члены банды Редькина-Константинова на свободе, им изменена мера пресечения… кто под домашним арестом, кто под ночным домашним арестом. Представьте, минимум 4 доказанных следователями убийства – и суд их отпускает из СИЗО», – возмущался экс-депутат. При этом, по его словам, у Константинова был ещё один бизнес-партнёр. «Игорь Редькин стал соучредителем компаний «Golden fish» и «Black shpilm» с неким Юрием Аристовым. Но он не просто некто, он, на секундочку, сейчас является главою бюджетного комитета Украины. Он до избрания в парламент был прямым бизнес-партнёром не только убийцы Игоря Редькина и его коллеги Константива, но ещё и жены президента Елены Зеленской», – утверждает бывший соратник Ляшко.

Он выразил глубокую уверенность, что у Константинова есть серьёзный компромат на Аристова.

«Аристов – бизнес-партнёр президента и бизнес-партнёр корпорации убийц, и понятно что, чтобы ни рассказывал журналистам Аристов, но у Константинова есть на него серьёзный компромат. Этот компромат используют для чего сейчас? Для того чтобы через Аристова и подобных Аристовых, которых в наборе Константинова очень много, разваливать в суде дела… Вдумайтесь, бизнес-партнёр семьи президента, глава парламентского бюджетного комитета страны одновременно является бизнес-партнёром корпорации убийц. И дело этой корпорации нынешняя власть через суды сливает полностью», – сокрушался Игорь Мосийчук.