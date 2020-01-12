Новый мутняк Авакова: МВД рапортует о поимке киллера Окуевой

12.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Глава МВД Украины Арсен Аваков отрапортовал о задержании киллера, который обвиняется в ликвидации почитаемой среди националистов Амины Окуевой, супруги боевика чеченского батальона «АТО» им. Джохара Дудаева Адама Осмаева (настоящее имя расстрелянной – Наталья Никифорова).

Однако заявление об успешной операции по громкому делу может быть очередным трюком министра, чуждого для команды Владимира Зеленского и стремящегося обеспечить себе иммунитет от отставки. Именно такими мотивами ранее объяснялось заявление Авакова о разоблачении исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета – группы боевиков и волонтеров АТО, вызвавшее скепсис их «побратимов».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на ж/д переезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день.

Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств. И в том числе – в убийстве Амины.

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия», – сообщил министр, опубликовав также видеозапись момента задержания.

Экс-боевик АТО Станислав Краснов, бывший сотрудник МВД Украины, раскрыл имя задержанного.

«На фото, обнародованном полицией – Игорь Редькин, 1964 г. р., родился в Дагестане, житель Киева.

В сентябре 2019 года он вместе с 6-ю другими мужчинами был задержан по подозрению в заказных убийствах, в том числе в 2016 году – расстреле главы немецкого концерна Сaparol Павла Состоятельного, в 2019 году – убийстве ножом начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

20 сентября 2019 года подозреваемых Редькина и Липского судья вообще отказалась сажать в СИЗО, 4-х других подозреваемых отправили под домашний арест, только одного закрыли в СИЗО.

Известно, что этот Редькин – довольно состоятельный человек, возможно долларовый миллионер. (По крайней мере, называется цифра в 120 000 долларов взятки судье, чтобы их выпустили в сентябре 2019 года).

Именно его ДНК было найдено на автомате, из которого была расстреляна машина Окуевой. Притом есть большие сомнения, что Редькин стал бы лежать в лесу с автоматом.

Сегодня он и еще вроде двое подозреваемых арестованы, уже по делу Окуевой.

Если предыдущие аресты были тихие, этот обещает быть громким.

Сам Редькин не является ветераном или волонтером. Относительно других подозреваемых – неизвестно.

Наше общество вообще не доверяет полиции, и это вполне заслуженно. Так что будем следить за ситуацией, или это реальные киллеры, или отжим больших денег, или Аваков опять держит свое шаткое положение громкими «раскрытиями», – делится сомнениями Краснов.

Следует отметить, что накануне, в ходе обмена пленными, Украина выдала на Донбасс Артура Кринари (фамилия до изменения – Денисултанов) «Динго», который совершил первое, неудачное покушение на Окуеву и Осмаева.

Официальная версия украинских властей всех покушений на семейную пару изначально сводилась к тому, что попытки их ликвидации совершались по заказу России – якобы, даже личному приказу главы Чечни Рамзана Кадырова.

Однако украинские СМИ публиковали данные,что Кринари был эмиссаром от неких чеченских бизнесменов, которых Осмаев и Окуева «кинули» на обналичке 3 млн долларов.

«На днях обменянный в ДНР Артур Денисултанов, которого обвинили в первом покушении на убийство Осмаева и Окуеву, подтвердил эту информацию. Правда, если я писал, что деньги были выделены на батальон им. Джохара Дудаева, то Денисултанов утверждает, что всё было немного не так: через батальон «прокручивали» деньги (конвертация, отмывание, это всё) в сумме свыше 3 миллионов долларов. Окуева и Осмаев должны были получить процент от этой суммы, но решили забрать себе всё», – отмечает одесский журналист Юрий Ткачев.