01.09.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Киев, Мнение, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина
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Мосийчук призвал официальный Киев взять на себя ответственность за убийство Захарченко



В Киеве должны наконец набраться смелости и заявить, что убийство главы ДНР Александра Захарченко – дело рук украинских спецслужб.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил нардеп и  один из основателей «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецк – украинский город? Украинский! Захарченко, земля ему бетоном, украинский гражданин? Да! Он признан террористом украинского государства? Признан! С террористами переговоры не ведут! Их ликвидируют. Ни в Израиле, ни в других странах никто не ведёт переговоры с террористами», – заявил Мосийчук.

«Если это наша земля, если это террорист, который воюет с нашими гражданами, посылает убивать, сам убивает, и его ликвидировали наши даже спецслужбы, то это наше внутреннее дело, за которое никто ни перед кем не должен оправдываться», – истерил националист.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников в сегодняшнем обращении к жителям республики заявил, что все обещания Захарченко будут выполнены.

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