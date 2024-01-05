Мосийчук – властям: «Вы сами напичкали Киев военными целями для русских»

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев


Украинские власти должны были прятать объекты военной инфраструктуры в подземные бункеры, вместо того, чтобы по максимуму впихивать их в Киев в надежде на самую мощную систему ПВО на Украине.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские власти должны были прятать объекты военной инфраструктуры в подземные бункеры, вместо того, чтобы...

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Мосийчук сказал, что ему очень неприятно, когда власти врут в контексте ракетных ударов. Шелест в ответ напомнил одно из последних заявлений главкома ВСУ Залужного, который сказал, что «была бы катастрофа, если бы 10 «Кинжалов» долетели туда, куда надо, но «Пэтриоты» их сбили». Экс-депутат возразил, что до такого вообще можно было не доводить.

«Я понимаю, но эту же катастрофу согласовывал Генштаб? Если не согласовывал, то пускай они выйдут и скажут, что это было политическое решение Банковой без Генштаба, и это они решили в Киев напихать невпихуемое.

Врут о количестве ракет, которые были запущены, и о количестве сбитых. Увеличивают количество запущенных ракет, тогда легко показать, что сбили много. Прилёты были 29 декабря и прилёты были вчера. О прилёте 29-го до сих пор вой стоит. История с КБ «Луч» – это история с враньём. Я бы никогда в неё не полез, если бы не общался с родными как минимум 15 погибших. Более того, мне подтвердили эту ситуацию люди, которые работают с британской разведкой. Плюс до этого подтвердили с наших спецслужб», – сказал Мосийчук.

Он открыл «военную тайну», что большинство объектов военной инфраструктуры можно было бы спрятать под землю, однако украинские власти понадеялись на непобедимость киевской ПВО.

«В Украине существует энное количество мест под землёй, в которых можно оборудовать определённые производства, определённые научные центры и тому подобное, и избежать того, что произошло в Киеве. Более того, то, что произошло в Киеве, было следствием надежды на то, что ПВО прикроет. [Киев – самый защищенный город] – да поэтому мы там разместим объекты, мы их не будем прятать под землёй, а в результате не всегда ПВО может вытянуть.

Да, в Киеве ПВО лучше, чем во многих столицах, да и в Москве той же, потому что оно проверено, оно рабочее. Но любое ПВО – это не гарантия, это техника, это люди, и их, естественно, могут переиграть массовостью, скоростью. Зачем проверяться?» – возмущается экс-депутат.

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