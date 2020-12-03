Москаль рассказал о «золотой акции» закарпатских венгров и вскрыл подоплеку наезда СБУ

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Обыски у представителей венгерской общины и местных политиков на Закарпатье были связаны с попыткой партии власти «Слуга народа» привлечь в коалицию в облсовете «Партию венгров Украины».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, коалиции в интересах «слуг» не хватало 10 депутатов, которые как раз получила партия венгров.

«Это связано с борьбой за лидерство в областном совете. «Слуги народа» скомпановались с такой региональной политической партией «Родное Закарпатье». «Слуги» набрали 11 голосов из 64, эти набрали 12, то есть имеют 23 голоса. Для того, чтобы иметь большинство, то хоть в один голос надо иметь перевес. Ну, 64 – облсовет, 32 – это 50% плюс один. Явно венгры имеют «золотую акцию». У них 10 депутатов.

Если они входят в коалицию со «Слугам народа» и «Родным Закарпатьем», значит все, областной совет переходит к «слугам народа» и Владимир Александрович имеет, что сказать в обращении к украинцам. Ну это не делается так тупо, по беспределу» – заявил Москаль.

За такое поведение, подчеркнул Москаль, Украина может поплатиться перспективой членства в НАТО и Евросоюзе.

«Венгрия – член НАТО, Венгрия – член Европейского союза. Вот как раз за такую глупость, что мы делаем, она будет блокировать, потому что сегодня у нас есть 28 стран-членов Европейского союза. Там нет, как у нас в Верховной раде – 226, решение принято. Там должны все 28 проголосовать. И так же члены НАТО, которые должны проголосовать. Одна страна против, а Венгрия против, пока не будет улажен конфликт с нашими неполноценными чиновниками Украины, которые таким образом перестарались в этом вопросе, они не будут голосовать».

Венгрия будет жаловаться в НАТО из-за обысков, которые СБУ устроила на Закарпатье у лидера венгерской общины Василия Брензовича, а также в ряде организаций, связанных с общиной.