18.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Ожидания Украины по поводу так называемого москитного флота сильно завышены.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил замдиректора Института мировой политики Николая Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас завышены ожидания по поводу создания москитного флота. Катера позволяют бороться только с надводными кораблями противника, а не со всей военной махиной, созданной в Крыму. У нас нет возможности защитить наши ракетные катера, к примеру, с воздуха», – сказал Белесков.

До сих пор в москитный флот входило 6 бронекатеров типа «Гюрза». Два из них Украина потеряла во время провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Все катера были построены на заводе «Кузня на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня), принадлежавшем Петру Порошенко.

В прошлом году завод приобрел днепропетровский банкир Сергей Тигипко, но он по-прежнему продолжает выполнять военные заказы. В частности ракетные катера водоизмещением 640 тонн, к которым, по словам Белескова, у украинских моряков «непублично есть много вопросов».

«Нам говорят: появятся ракетные катера и это решит все проблемы. Это яркий пример лоббизма. С одной стороны, это лоббизм ВПК. В частности это касается того, что презентовали корабелы из «Кузни на Рыбальском». Это вообще интересный момент: либо берете такое, либо никак. Есть лоббизм флота, которому нужны платформы — хотя бы что-то, на чем моряки могли бы служить. Иначе, как привлечь на службу молодых людей», – сказал Белесков.

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