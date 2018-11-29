Какой москитный флот?! Россия нас уничтожит на расстоянии – украинский генерал

29.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Российская армия способна нанести непоправимый урон военной группировке Украины, даже не переходя границу.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко, в сентябре 2014 года назначенный руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам генерала, так называемое военное положение нисколько не укрепляет украинскую армию и не делает ее более боеспособной.

«Наибольшая угроза для нас сейчас не на границе. Поверьте, вся та группировка, которая сейчас стоит там, она стояла и готовилась много лет. Она фактически в 14-м году уже нарисовалась. Самое главное для нас – это положение не помогает же нам создать мощные сухопутные войска, мощные ВВС, ВМС и силы спецопераций, которые могли бы в оборонной операции конкретного противника, конкретной российской армии нанести такое поражение, которое остановило бы поддержку народом России любых военных действий против Украины”, – сказал экс-глава СБУ.

При этом он добавил, что надо отдавать отчет, какой боевой авиацией обладает Россия.

“стратегические бомбардировщики Ту-16, дальность пуска – 3,5 тысячи километров, крылатых ракет. Им не нужно заходить в наше воздушное пространство, чтобы атаковать. Вы видели современное оружие, которое они завозят в Крым? Противокорабельные комплексы. Какой «москитный флот»? Они эти противокорабельные комплексы завозят на тот случай, что, если кто-то бы захотел помочь Украине, то они его могут остановить из Крыма. ВВС РФ вообще способны, не заходя в воздушное пространство Украины, атаковать своим оружием полностью нашу группировку в Донецке. Вы видели, когда из Каспия крылатые ракеты долетали до Сирии. У нас нет такого оружия», – заявил Смешко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, начальник Генштаба ВСУ утверждает, что в ходе инцидента в Керченском проливе по украинским катерам нанесли удар российские ВКС.

Кроме того, в Раде уже считают минуты подлета российской боевой авиации до Киева.

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