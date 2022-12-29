«Московиты наступают на Запорожье»: Корчинский просит молиться за ВСУ

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Вооруженные силы Российской Федерации начали наступление на Запорожском направлении

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил экс-главарь запрещенной в РФ неонацистской группировки УНА-УНСО Дмитрий Корчинский.

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«Московиты пытаются наступать на Запорожском направлении. Уже второй день подряд, но сейчас активнее. Молитесь Богу о наших бойцах, медиках и о наказании безбожных московитов!», – написал Корчинский в своем телеграм-канале.

Напомним, что Запорожская область в результате референдума вошла в состав России. При этом часть региона, включая областной центр, пока находится под украинской оккупацией.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», полковник Нацгвардии рассказал, что ВСУ с огромным трудом удерживают Артемовск (Бахмут), добавив, что русские прорываются на Луганском фронте.