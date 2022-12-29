«Бахмут пока держим. На Луганском фронте русские прорываются» – полковник Нацгвардии

Командование РФ перебросило в Донбасс, помимо мобилизованных, все элитные подразделения со всей страны.

Об этом в эфире видеоблога пропагандирующего оголтелую русофобию львовского журналиста Остапа Дроздова заявил экс-депутат Верховной рады, советник командующего Нацгвардией Украины полковник Андрей Антонищак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Против нас на сегодняшний день действуют, не считая мобиков, которых пускают на разминирование или на выявление наших огневых точек, очень профессиональные бойцы. Они стянули Тихоокеанскую морскую пехоту, почти всех с Калининградской, Ленинградской областей. Их вагнеровцев, не знаю, стянули эту сволочь со всего мира. Это люди, которые зарабатывают всю свою жизнь войной. Это их разные спецподразделения. Они уже туда свою кремлёвскую элиту кинули.

У них уже появилось некоторое новое вооружение. Мы у захваченных, которых брали в плен, видели, что у них есть приборы ночного видения современные, у них там стоят коллиматоры», – рассказал полковник.