Московский экономический форум на Алтае: Подобные проблемы мы уже видели в Крыму!

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В Республике Горный Алтай состоялось выездное заседание Московского экономического форума, несмотря на попытки сорвать мероприятие – накануне конференц-зал в последний момент расторг договор, а местное ТВ отменило эфир. Организаторы предполагали, что противодействие вызвано острой повесткой конференции – обсуждалось непростое экономическое положение, в котором находится местное население и сельское хозяйство, в то время как московскими банкирами здесь строятся элитные пятизвездочные отели.

«Инвестиции, которые, в частности, приводит сюда «Сбербанк», – это хорошо, но правильный туризм, правильное развитие экономики в первую очередь давать возможность для проявления талантов местных людей, предпринимателей. Должны создаваться условия для работы и небольших гостиниц. Мы наблюдали, как осуществлялись инвестиции в Крыму после присоединения. Приходят московские инвесторы, привозят мигрантов-рабочих, строят дороги, электростанции, гостиницы, – прекрасно развивается бизнес, но для местных жителей зачастую это приносит очень мало», – заявил глава МЭФ промышленник Константин Бабкин.

На одном туризме далеко не уедешь, республики нужно развивать производства – главное, что и сами люди здесь этого хотят. Однако парадоксальная статистика: Горный Алтай занимает первое место в РФ по бедности сельского населения при уникальных условиях развития. Алтайским фермерам приходится сбывать продукцию «буквально за копейки, на крестьянах наживаются всевозможные посредники», заявила депутат местного парламента Мария Демина. Цены на ГСМ выросли в разы, электричество стоит, как в Москве. Это самые высокие тарифы по Сибирскому федеральному округу, они входят в десятку самых высоких по стране.

«Даже в супермаркетах нет местной продукции. А ведь и колбасу, и чай, и кисели, и молочку всю могут производить здесь», – отмечает пресс-служба МЭФ.

Участники заседания обнародовали рекомендации властям для изменения ситуации в Горном Алтае: предусмотреть льготные тарифы для реального сектора экономики, ввести особый налоговый режим для инвесторов в производство и с/х предприятия республики.

Еще один важный пункт – доступ к льготным долгосрочным кредитам по пониженной ставке (не выше 3%) должны иметь в равной степени все предприятия обрабатывающей промышленности и с/х.

Федеральному центру нужно наладить помощь в сбыте продукции, в т.ч. выходе на экспорт, возмещать части затрат на приобретение техники, введение в оборот новых земель, модернизацию предприятий, обучение персонала и т.п.