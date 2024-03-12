Московский экономический форум разберётся: Почему урожай в России растёт, а доходы аграриев упали?

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Парадоксальная ситуация: западные санкции не обрушили, а, наоборот, стимулировали рост агропромышленного комплекса. Россия насыщает свой рынок и одновременно увеличивает экспорт (в последние годы продажи зерна, например, приносили в казну доход, превышающий прибыль от поставок оружия за рубеж). Однако производство специализированной техники в РФ не увеличивается. Причина в том, что государство снизило объемы господдержки аграриям, увеличило экспортные пошлины, и для обновления технологического парка сельхозпроизводителям не хватает средств.

Доступные кредиты, налоговое стимулирование и защиту внутреннего рынка от зарубежного производителя будут обсуждать в рамках VIII Московского экономического форума 2-3 апреля на площадке Цифрового делового пространства Москвы. Промышленность является локомотивом развития экономики, но лишь тогда, когда государство создает условия для развития отечественного производства, а импортозамещение обрастает реальными механизмами поддержки обрабатывающего сектора.

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«В прошлом году мы столкнулись с проблемой низкой доходности аграриев. Большие урожаи и экспортные пошлины привели к тому, что цены на сельхозпродукцию находились на низком уровне. Ситуацию усугубляют дорогие кредиты, растущие цены на удобрения, ГСМ, энергоресурсы, семена и другие затраты аграрного бизнеса. Также были пересмотрены некоторые меры господдержки и снижено их финансирование. Соответственно, снизился спрос на сельхозтехнику, что привело к сокращению её производства в России. Напомню, что до этого начиная с 2013 года выпуск отечественных сельхозмашин ежегодно рос. Как видите, отрасль напрямую зависит от того, как в финансовом плане себя чувствуют аграрии», – рассказала модератор промышленной сессии МЭФ, директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, аграрии остро нуждаются в модернизации парка через увеличение господдержки по программе 1432, которая регламентирует субсидии производителям отечественной сельхозтехники для ее продажи со скидками.

Скидки можно комбинировать со льготным лизингом или кредитованием под низкий процент. В таком случае сельхозпроизводитель может выбрать механизм господдержки, наиболее подходящий для обновления техники.

«Важно отменить ограничения для сбыта продукции АПК на зарубежных рынках, гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию на российском рынке, предоставить адресную продовольственную помощь малоимущим слоям населения, увеличить объёмы страхования урожая, снизив страховые премии, увеличить объём льготных перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом. Поэтому мы опять возвращаемся к вопросу создания равных условий конкуренции для наших производителей», – подчеркнула Елизарова.

Площадка Московского экономического форума позволяет выработать альтернативный либеральному курс развития страны. От экстенсивного пути добычи и экспорта сырья переход к интенсивному с ростом обрабатывающего сектора, наукоемких отраслей и новых технологий очевиден, как и потребность инвестировать в развитие собственной страны. Помимо полезных ископаемых в России есть множество возможностей для комплексного развития, о чем нужно говорить на площадках форума.

«Экономическая политика должна реализовываться таким образом, чтобы инвестировать в развитие обрабатывающего сектора промышленности, в новые технологии, в науку было выгодно. Налоговая политика должна носить стимулирующий, а не сугубо фискальный характер. Важно защищать свой рынок и своих производителей. И, конечно, практически невозможно представить динамично растущую промышленность без доступных кредитов и энергоресурсов. Россия получит намного больше, когда мы будем экспортировать не сырьё, а продукты его глубокой переработки, произведённые внутри страны на современных предприятиях», – убеждена Елизарова.

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Современные достижения и меры поддержки промышленности, а также рост цен обсудят в первый день форума заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов, немецкий бизнес-консультант Берндт Либрехт акционер АО «Елецгидроагрегат» Антон Ситников, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по науке и высшему образованию, председатель Общероссийского общественного движения «Образование – для всех» Олег Смолин, заместитель главного редактора «Российской газеты» Елена Березина.

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