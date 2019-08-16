Московский эксперт не нашёл оснований для существования Украины

16.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина – это страна, запрограммированная на самоуничтожение. Ее главная цель, превращение в анти-Россию, – провалилась. Поэтому существование «незалежной» потеряло всякий смысл.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина запрограммирована на самоуничтожение, потому что есть два варианта всегда – либо сепаратистское образование уничтожает центр, либо сепаратистское образование уничтожается центром или исчезает само по себе, поскольку является нежизнеспособным.

Украина нежизнеспособна в любом варианте. Даже если бы удалось Украине сожрать Россию, она бы все равно была нежизнеспособной, потому что после этого закончилась бы ее главная функция.

России нет – Украина незачем. Она все равно была бы уничтожена так или иначе. Поскольку она даже с этой функцией не справилась, то она тем более никому не нужна.

Можно в это верить, можно в это не верить, но практика и опыт доказывают, что Украина медленно, но верно идет к собственному уничтожению…

Невозможно создание независимой Украины точно так же, как невозможно воссоздание независимого Великого княжества Рязанского.

Даже, если Россию разобрать на запчасти, то ни Великое княжество Рязанское, ни Великое княжество Нижегородское, ни Великое княжество Тверское существовать не будут.

Точно так же невозможно существование независимой Украины», – заключил Ищенко.