Московский эксперт рассказал, когда у косовских сербов появится шанс

03.06.2019

Недавняя операция спецназа Косово в северных регионах края, населенного сербами, показала, что назрела необходимость в более действенной правовой защите косовских сербов

Об этом в «Независимой газете» пишет доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, автор проекта balkanist.ru.Никита Бондарев.

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«Резолюция ООН № 1244 хорошо работает в той части, которая гарантирует целостность Республики Сербия, то есть невозможность отторжения Косово без одобрения Белграда. Но в той части, которая защищает права сербов в Косово, резолюция давно морально устарела. Она изобилует бюрократическими лазейками, которые позволяют косовским албанцам творить все, что им вздумается. Она выгодна тем силам в Сербии, которые выступают за сохранение статус-кво по косовскому вопросу», – отмечает эксперт.

По его словам, для косовских сербов эта резолюция «что-то типа чемодана без ручки – и тащить невозможно, и бросить жалко».

«Между тем агрессивные действия албанцев на севере Косово свидетельствуют о необходимости более действенной правовой защиты для косовских сербов. Документ, который стал бы заменой резолюции № 1244, безусловно, должен быть плодом коллективных международных усилий, обсуждаемым на площадке Совбеза ООН при активнейшем участии России. Тогда у косовских сербов появится шанс», – резюмирует Бондарев.

Напомним, что в принятая в 1999 году резолюция Совбеза ООН № 1244 определила шаги по урегулированию косовского кризиса, подчеркивая суверенитет и территориальную целостность Югославии вместе с предоставлением существенной автономии для Косово.