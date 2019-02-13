13.02.2019, Москва

Если на Украине арестовывают полицейских за защиту государственного строя, то в США при попытке штурма отделения полиции правоохранители откроют огонь на поражение.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я напоминаю: они [неонацисты из группировки С14] штурмовали отделение полиции. В США при попытке штурма отделения полиции первая позиция – это стрелять на поражение. Кстати говоря, были случаи, когда националисты «Ку-клукс-клана» пытались штурмовать отделения полиции, и тогда положили людей.

И после это никто никого ни на что не осудил, потому что они занимались защитой государственного строя, потому что это отдельная, особая статья, по которой, между прочим, проходит и госпожа Надежда Савченко. И она за это сидит, а эти люди за это лежат, а сейчас ещё и выйдут», – отметил эксперт.

Также он обратил внимание на то, что при задержании радикалов из С14 жестко вели себя многие полицейские, задержали только выкрикнувшего «Ложись, бандера!» Василия Мельника.

«Смотрите замечательную картину: многие представители Сил специального назначения, в данном случае это ОМОН, осуществляет жесткое задержание граждан. Остальным представителям ОМОНа претензий предъявлено не было. То есть проблема заключается не в том, как происходило задержание, а в том, что при этом говорили», – добавил Абзалов.

Напомним, ранее Печерский суд Киева арестовал полицейского Василия Мельника, принимавшего участие в задержании нацистов, штурмовавших Подольское РОВД и выкрикнувшего: «Ложись, бандера!».