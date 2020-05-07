Лукашенко повторяет антироссийские шаги лимитрофов Прибалтики

07.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Лишив аккредитации российских журналистов, власти Белоруссии повторяют печальную практику своих прибалтийских коллег.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский журналист и политолог Армен Гаспарян.

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Эксперт отметил, что вслед за неугодными телеграмм-каналами, с которыми пытается бороться белорусская власть, под репрессии попали и журналисты, работающие в стране.

«Я нечто подобное и ожидал по той лишь причине, что Александр Григорьевич Лукашенко закусил удела и у него идет кампф с телеграмм-каналами российскими, которые критично оценивают меры, которые белорусские власти предпринимают для противодействия пандемии коронавируса. Разумеется, что здесь не могло не дойти и до коллег с телевидения. Попали в этот раз под раздачу журналисты «Первого канала».

Что меня неприятно удивило в этой связи – это формулировка о запредельном нарушении журналисткой этики. Потому что примерно с такими же формулировками о нарушении этики и так далее очень многие получили в свое время персону «нон-грата» в Прибалтике, я в том числе. То, что Александр Григорьевич начал использовать подобного рода смысловые конструкции, это, конечно, крайне удручает. Но хочется поверить, что после 9 мая он перестанет вести борьбу со всеми, с кем только можно, потому что выглядеть это начинает с каждым днем все более странно», – заявил Гаспарян.

Напомним, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» из-за сюжета о масштабах распространения коронавирусной инфекции в стране, где говорилось о том, что власти могли скрыть истинное количество жертв COVIF-19 и рассказывалось о большом количестве «свежих» могил в городе Столбцы.