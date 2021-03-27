«Московский колокол звонит по нам». Выступление Путина напугало киевские СМИ

27.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Россия будет стремиться создать вокруг себя буферную зону, не представляющую угрозы для российских интересов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», по мнению которого, определилась вероятная ключевая зона обострения отношений между Западом и РФ.

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«Ожидаемо ею становится территория бывшего СССР. Синдром 22 июня (по убеждению российских, и не только, стратегов, СССР в 1941 году спас именно размер, немцы не успели до зимы взять Москву) работает: Кремль настойчиво реализует политику создания буферной территории, свободной от угрозы для себя», – отмечается в статье.

Автор напоминает о выступлении президента России Владимира Путина 18 марта на митинге в Москве, где он «поставил территориальную целостность соседей России в зависимость от состояния отношений с РФ».

«Нарекания на «невыясненные причины передачи большевиками российских территорий» и обусловливание признания действующих границ поведением соседей с прямыми цитатами из Концепции внешней политики РФ являются угрозой не только для Украины, но и для Беларуси, Казахстана, даже стран Балтии», – считает издание.

Также отмечается, что короткий период российских надежд на уступчивость президента Украины Владимира Зеленского окончился.

«В РФ лишний раз убедились, что дело не в фамилии президента Украины, дело в самой современной Украине. И потому среди всех соседей руководство РФ лишь Украину недавно публично объявило вражеским государством и «геополитическим проектом врагов России». Так что, московский колокол прежде всего звонит по нам», – резюмирует автор публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», советник главы офиса президента Зеленского рассказал, на что Россия может обменять взятый ее армией Киев.