Московский политолог: Кремль прислал специалистов на помощь Лукашенко

25.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая те или иные политические решения, опирается на мнение лишь трех человек.

Такую версию, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

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«Лукашенко прислушивается только к трем людям: пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, младшему сыну Коле и старшему сыну Виктору, который курирует силовиков в Совбезе Белоруссии», – утверждает Суздальцев.

«Непосредственно про цветную революцию и войска НАТО ему мог начать рассказывать Коля, который уже вырос и умеет пользоваться интернетом. Для мальчика очевидно, что молодежь ненавидит его отца, и он пытается найти этому объяснение», – добавил эксперт.

«Что касается российских политтехнологов, то их, скорее всего, действительно прислали в Минск. В частности, в стране начались не характерные для Белоруссии митинги в поддержку властей. На их счет можно записать и разговоры о референдуме по Конституции и новых выборах президента после этого», – отметил Суздальцев.

Правда, по его словам, к появлению 23 августа белорусского президента и его сына в экипировке и с автоматами российские политтехнологи отношения не имеют.