«Московский язык оказался тотально заразным» – Федына

10.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Украинские патриоты должны добиваться тотального поражения русскоязычных в правах, поскольку иначе «мова» не выдерживает конкуренции.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявила известная как «голос львовского майдана» депутат Верховной рады София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой личный опыт как доцента кафедры международных отношений, у меня в группе был один московскоязычный студент, у которого родители этнические русские. Всё начиналось с того, что этот студент начал требовать, что он на парах будет отвечать на московском языке, а потом студенты вокруг него начали говорить московским языком.

Если бы этот студент получил минимум поддержки в среде своего общества и учителей, следующим требованием было бы, чтобы я преподавала лекции на московском языке, потому что ему так понятнее. Я не имею ничего против московского языка в Московии, но почему в украинском государстве мы должны быть дискриминированными по этому признаку?» – возмутилась Федына.

«Я прошу прощения, обижайтесь на меня, телезрители, или не обижайтесь, но на Украине московский язык является тотально заразным, и если мы даём возможность пролезть части промосковской позиции, то она заражает всё что возможно», – истерила майданщица.

Напомним, ранее в ОБСЕ призвали Украину прекратить языковой террор.