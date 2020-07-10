10.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Политические репрессии, Украина
Просмотров:

«Московский язык оказался тотально заразным» – Федына


Украинские патриоты должны добиваться тотального поражения русскоязычных в правах, поскольку иначе «мова» не выдерживает конкуренции.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявила известная как «голос львовского майдана» депутат Верховной рады София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мой личный опыт как доцента кафедры международных отношений, у меня в группе был один московскоязычный студент, у которого родители этнические русские. Всё начиналось с того, что этот студент начал требовать, что он на парах будет отвечать на московском языке, а потом студенты вокруг него начали говорить московским языком.

Если бы этот студент получил минимум поддержки в среде своего общества и учителей, следующим требованием было бы, чтобы я преподавала лекции на московском языке, потому что ему так понятнее. Я не имею ничего против московского языка в Московии, но почему в украинском государстве мы должны быть дискриминированными по этому признаку?» – возмутилась Федына.

«Я прошу прощения, обижайтесь на меня, телезрители, или не обижайтесь, но на Украине московский язык является тотально заразным, и если мы даём возможность пролезть части промосковской позиции, то она заражает всё что возможно», – истерила майданщица.


Напомним, ранее в ОБСЕ призвали Украину прекратить языковой террор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть