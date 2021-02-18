Московский журналист: «Мосфильм должен победить Голливуд»

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Колумнист «Комсомольской правды» Эдвард Чеснаков выступил с очередной экстравагантной идеей.

Если ранее для решения демографических проблем он предлагал переселить в Россию десятки миллионов американцев, которые будут «пахать и рожать», то сейчас хочет, чтобы Мосфильм занял место Голливуда.

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Соответствующая инициатива содержится в опубликованной «Комсомольской правде» статье «Черный расизм» вот-вот угробит Голливуд. Ему на смену должен прийти «Мосфильм!»

По словам автора, Голливуд утратил возможность создавать шедевры, а потому его место должен занять российский кинематограф.

«Потому что сейчас даже деградирующий Запад настолько же превосходит нас экономически, насколько танковая мощь предразвального СССР превосходила НАТО в восьмидесятые. Победить можно, лишь навязывая СВОИ смыслы, убедив весь мир, что русский образ жизни и российская демократия — лучшее, что есть на земле. Но для этого нам нужен свой Мосфильмвуд. Такой шанс бывает один раз в истории. Давайте же им воспользуемся — и пригласим всех «отмененных» западных киношников к себе», – пишет Чеснаков.

Он предлагает пригласить в Россию актеров Кевина Спейси, 90-летнего Клинта Иствуда, продюсера Харви Вайнштейна. При этом автор отмечает, что ранее получивший российское гражданство актер Жерар Депардье ничего особого здесь не добился.

«Но первый блин как раз и должен быть комом. Давайте подойдем к делу системно. Создадим в МИДе специальный департамент слежения за случаями преследования западных звезд за консервативные убеждения. Пригласим их почетными профессорами во ВГИК и ГИТИС. Дадим им лучшие площади на Мосфильме… за деньги, конечно — ведь новый блокбастер со старым мастером Иствудом, избавленным от оков либеральной цензуры, просто обречен на международный успех в прокате», – считает Чеснаков.