Московский журналист причитает: Ультиматум Тихановской проваливается

27.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Выдвинутый президенту Александру Лукашенко ультиматум Светланы Тихановской, самопровозгласившей себя белорусским национальным лидером, проваливается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», с сожалением в репортаже из Минска пишет журналист московской редакции «Комсомольской правды» Дмитрий Ворсобин, сочувствующий белорусским майданщикам.

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Наблюдая за шествием в понедельник, журналист удивился, что протестующие не рисковали выходить на проезжую часть, а шли по тротуару.

Именно в этот момент я наконец-то ясно понял – в чем сила Лукашенко? И в чем ошибка Тихановской и ее Ультиматума. Из-за границы Тихановская призвала белорусов с понедельника к стачке и перекрытию улиц. Утром понедельника на моих глазах почти вся страна отказалась от первого. Это дневное шествие было раз в пять меньше воскресного, что означало лишь одно – остальные пошли на работу.

А сейчас протестующие не рисковали … ступить на проезжую часть. Если бы я сейчас сказал: «Подождите, а как же Тихановская и ее Ультиматум?! Там же черным по белому – перекрытие улиц!», меня бы, конечно, назвали провокатором», – сокрушается Ворсобин.

Он сообщает, что желающий перекрыть проезжую часть нашлось лишь пятеро.

«Их похватали, и на этом геройство закончилось», – пишет автор.

Он также признает, что результат понедельника, 26 октября, пока «плачевен для противников Лукашенко, поскольку «ни одна из задач Ультиматума не выполнена».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Ворсобин уже не первый раз высказывается в поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии. Так, недавно он вступил в перепалку по этому поводу с публицистом Николаем Стариковым.

Кроме того, ранее журналисты «Московского комсомольца», также сочувствующие белорусским майданщикам, написали, что у Лукашенко оказалось много сторонников. При этом московские журналисты объяснил это тем, что белорусы, особенно старшего поколения, просто не знают, как замечательно живут их сверстники на Западе.