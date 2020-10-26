Фиаско Тихановской: белорусы не хотят бастовать, майданщики костерят «Нехту»

26.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Подстрекательства бежавшей на Запад экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской к тотальным забастовкам в Белоруссии в основном так и остались лишь призывами беломайданщиков, лидеры которых всё меньше контролируют ситуацию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» рассказал симпатизирующий протестам в Белоруссии журналист «КП» Владимир Ворсобин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С утра было такое ощущение, что всё провалилось, Тихановская должна пережить фиаско, потому что я с утра вышел, походил по магазинам – всё открыто, местный ЦУМ открыт, заводы работают. Я съездил на «Атлант», потому что были сведения, что он сейчас бастует, даже видео было такое, но выяснилось, что он работает, скрипя зубами, рабочие объясняют, что большинство – поколение пожилое. И куда устроишься на работу, да и потом, жалко завод», – заявил Ворсобин,

Стариков поинтересовался, что значит – работают, скрипя зубами: «Забастовка либо есть, либо её нет».

«Я им это тоже говорю, это наш московский взгляд. Они говорят, мы против Лукашенко, как все нормальные люди, но не готовы мы бросить производство, потому что только-только раздали долги, и производство этих знаменитых холодильников «Атлант» пошло в рост, и их покупает больше всего Россия. И они дышат этим своим предприятием, они, конечно, в этом смысле молодцы, и говорят: а почему мы должны начать бастовать, почему не начнут бастовать транспортники?» – делится журналист.

«Зачем транспортники? Я подскажу: должны начать бастовать блогеры, креативный класс, они должны первыми высказать своё какое-то отношение, а уже в конце, где-нибудь, уже подтянутся люди, которые действительно занимаются трудом на государственных предприятиях», – иронично отметил Стариков.

Тем не менее, Ворсобин продолжил возмущаться, в том числе, мнением публициста, что ход Беломайдана, поддерживаемого извне, во многом связан с грядущим запуском Белорусской АЭС, чего категорически не хотят на Западе.

«Если это было организовано большими игроками, для которых даже атомная станция имеет смысл в геополитических раскладах, тогда вопрос, почему так плохо организован протест?» – вопрошал журналист.

«Он в этом смысле организован омерзительно. Потому что здесь столько хаоса, что эту «Neхту», которая считается организатором всего и вся, здесь уже сами оппозиционеры костерят, потому что она лишь заявляет, но ничего не контролирует. То есть, даже её информация, куда чего пойти, часто не соответствует действительности. Всё здесь как-то вразнобой», – пожаловался Владимир Ворсобин.