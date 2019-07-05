Москва демонстративно смеется над клоуном Зеленским

05.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия готова вести переговоры с Украиной, однако новый президент Владимир Зеленский на данный момент не имеет реальных рычагов управления страной.

Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дают Медведчуку скидки на газ. Спрашивается, какое отношение Бойко, Медведчук и Рабинович имеют к переговорам по газу? Формально – никакого, но им обещана скидка 25 процентов. То есть Москва дает понять: «С кем хотим, с тем и договоримся». В советское время был анекдот: «С какими странами граничит Советской Союз? С какими хочет, с такими и граничит».

Вот Кремль выстраивает линию, что, поскольку на Украине нет единого центра силы и власти, «над этим клоуном мы посмеемся» и «со всеми договоримся, нам никакая централизованная власть в Киеве вообще не интересна». Это проблема Зеленского, что он не может взять под контроль структуру власти.

Что этому сегодня можно противопоставить? Замену недееспособного правительства в августе этого года после выборов. Но для этого должны быть идеи и кадры, которые пока не просматриваются на горизонте нынешнего украинского президента, потому что даже назвать его «нынешней украинской властью» – это некоторое преувеличение. Нам самые разные люди в Украине и России показывают, что он не власть, он такой декоративный элемент, у которого на лбу написано «власть», но это вовсе не подкреплено реальными полномочиями и функциями», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Белковский высказывал мнение, что Украина постепенно смирится с потерей Крыма и Донбасса, как пришлось это сделать немцам, которые на протяжении долгого времени вели спор с Францией за землю Эльзас-Лотарингия, однако в конечном итоге наступило примирение.