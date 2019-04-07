Российский либерал: Украинцы смирятся с потерей Крыма и Донбасса, и мы помиримся

07.04.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские националисты постепенно смирятся с потерей Крыма и Донбасса, как пришлось это сделать немцам, которые на протяжении долгого времени вели спор с Францией за землю Эльзас-Лотарингия, где местное французское население во время нахождения региона в составе Германии подвергалось ассимиляции и старалось избегать службы в немецкой армии.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Белковского, примирение не произойдет быстро – для этого необходима смена поколений, как у Германии и Франции.

«В конечном счете, пройдут десятилетия, сменятся поколения, и Россия и Украина помирятся, как помирились Франция и Германия. И Донбасс, и Луганщина станут аналогом эльзасской Лотарингии. Но для этого должны смениться поколения.

Франция и Германия были противниками в двух мировых войнах, не говоря уже об огромном количестве локальных войн типа франко-прусской войны 1870 года, благодаря которой возникла Германия, когда Отто фон Бисмарк взял в плен императора Наполеона III.

Да, все эти конфликты еще будут продолжаться и продолжаться, но мы как люди, которые должны смотреть вперед, должны быть оптимистами. Мы доживем до того дня, когда Россия и Украина помирятся, но это не будет быстро», – заявил Белковский.