Москва готова к жестким мерам для защиты православных Черногории от репрессий

16.05.2020, Москва, Елена Острякова

В России инициируют создание международной мониторинговой миссии по ситуации в Черногории, где власти жестоко подавляют протесты православной общественности против арестов священников и принятия закона, позволяющего конфискацию храмов и монастырей.

Возможно включение Черногории в список стран, не рекомендованных к посещению а также сворачивание инвестиционных программ на ее территории.

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Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов.

Вы заявляли, что Россия может не возобновить авиасообщение с Черногорией в случае усиления антиправославных репрессий в этой стране. Согласятся ли на этой российские авиаперевозчики?

– Речь идет о решении российского государства. Но мы должны иметь независимую оценку состояния дел с правами человека в Черногории, защитой прав христиан и гарантиями безопасности для наших туристов, многие из которых приезжают в Черногорию с паломническими целями. Для этого необходимо обеспечить доступ в страну международной мониторинговой миссии с участием России и международных организаций. Таких как Межпарламентская ассамблея православия.

Миссия оценит противоправные действия по изъятию церковного имущества, по нарушению Черногорией своих международных обязательств по европейским международным конвенциям в области защиты прав на свободу совести, пользование объектами культуры. После этого должно быть принято решение в рамках международного сообщества о характере дальнейшего развития ситуации в Черногории.

Что станет результатом работы этой миссии?

– Считаем, что должны быть привлечены к ответственности лица, запустившие механизм репрессий. Должны быть предоставлены международные гарантии для обеспечения мер безопасности и демократических процедур. К сожалению, нынешнее политическое руководство Черногории пытается обмануть международное сообщество, действует непредсказуемо.

Есть ли в Европе и в мире интерес к ситуации в Черногории?

– Храмы и монастыри Черногории принадлежат православному миру и всему человечеству. Кроме того, объекты отдыха этой страны пользуются популярностью в Европе и Азии. Мы считаем это достаточным основанием для того, чтобы международное сообщество потребовало институциональных изменений, которые позволят говорить о том, что Черногория возвращается в семью демократических государств, обеспечивающих права человека в области вероисповедания, культуры и образования, защиты от незаконных полицейских репрессий и решений политического руководства, касающихся собственности религиозных организаций.

Какие еще организации помимо Межпарламентской ассамблеи православия должны принять участие в формировании мониторинговой миссии?

– ОБСЕ, Международный славянский совет, такие страны-соседи как Сербия должны обеспечивать гарантийный механизм защиты международных обязательств в отношении прав человека и безопасности.

А что делает Россия для защиты православных в Черногории?

– Россия, насколько я знаю, принимает непубличные, но очень серьезные меры по защите прав человека в Черногории в сфере свободы вероисповедания. Напомню, что в России очень внимательно отнеслись к мерам Черногории, которая блокировала эвакуацию российских граждан в марте. Мы с напряжением воспринимаем обвинения черногорских властей адрес России, которая якобы вмешивалась во внутренние дела Черногории.

Мы будем предлагать МИД РФ внесение Черногории в список стран, нежелательных для посещения. Мы заинтересованы в том, чтобы был услышан голос оппозиционных политических партий Черногории, гражданских христианских активистов, руководителей церкви, которые преследуются. Мы настаиваем на включении их в общий механизм согласования развития ситуации по демократическому пути. Мы считаем, что эти институты должны определять возвращение Черногории на цивилизованный путь.

Может ли Россия экономически повлиять на власти Черногории?

– Если ситуация и дальше будет сползать в репрессивный хаос, Россия, как и многие соседи, и европейские страны будут ставить вопрос о сворачивании значимых инвестиционных проектов. Риск капиталовложений и пребывания туристов на территории Черногории слишком высок.