Москва готова загрузить судостроение Севастополя заказами, но опасается срыва сроков

09.10.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Москва готова загрузить судостроение Севастополя заказами, но должна быть уверена в наличии специалистов, которые смогут обеспечить сроки выполнения контрактов.

Об этом на морском бизнес-форуме в Севастополе заявил замглавы департамента судостроительной промышленности Минпромторга России Константин Анциферов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера специально объехал все – и 13-й (завод) лично посетил, «Севморзавода», Инкерман, площадку, и посмотрел, насколько вообще реально что-то в принципе делать. Начнем с того, что нам, во-первых, нужно экспертное заключение… Давайте начнем с простейшего, с буксира, с чего-то, что мы можем реально сделать… Заказы будут, но нужно показать свою работоспособность. Коллеги, давайте по-честному, цена не сильно волнует, волнуют сроки», – заявил Анциферов.

По словам гендиректора «Севморзавода» Владимира Баженова, в украинские годы завод не получал заказы и потерял многих квалифицированных работников.

«Севморзавод» во времена Украины не сдавал ни одно судно «под ключ», специалисты этих технически сложных специализаций разбежались. Сегодня эти люди на завод возвращаются. Возвращаются механики, достройщики, трубомонтажники. Сегодня им нужна загрузка. Если говорить о перспективе небольшой, то я могу сказать – сегодня у нас идет подготовка к спуску 700-тонного крана, работники специализации корпусозаготовительной, корпусное-сварочной, они высвобождаются. Мы уже написали письмо на ОСК, на головную организацию, что в ближайшие два-три месяца у нас 100 человек высвобождаются. Где дальше заказы? Их нет», – заявил Баженов.

Вице-губернатор Мария Литовко заверила, что власти Севастополя пытаются помочь найти заказчиков для некогда крупнейшего предприятия города – «Севморзавод» должен получить заказ на строительство 10-ти рыболовецких судов от местного предприятия «Аквамарин».

Напомним, что в период вхождения Крыма в состав Украины «Севморзавода» принадлежал украинскому олигарху и теперь уже экс-президенту Украины Петру Порошенко. Его национализировали в 2015-м году, сделав филиалом центра судоремонта «Звездочка».

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что западные санкции и печальный опыт работы с украинскими предприятиями играют против судостроительных заводов в Крыму.

Тем не менее, крымские судостроительные предприятия научились обходить санкции при участии в электронных торгах на российских площадках.