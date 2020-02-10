Москва готовит закон о противодействии дискредитации истории России

10.02.2020, Москва, Владимир Гладков

В связи с развернувшийся в мире кампанией по искажению истории в Москве началась работа по созданию закона о противодействии попыткам дискредитации отечественной истории, который станет локомотивом объединения общества.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил зампред Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая работа (по написанию закона о противодействии дискредитации отечественной истории – прим. ред.) идёт, нельзя сказать, что её нет. И в обеих палатах, и в Государственной думе, и у нас созданы специальные комиссии по защите суверенитета России, и они достаточно устойчиво работают.

Но на выходе просто пока закона нет, то есть мы его не изложили на бумаге. Но работа такая ведётся», – сообщил сенатор.

Напомним, ранее кандидат исторических наук Модест Колеров призвал создать государственный институт исторический политики, который централизованно будет бороться с ложью и отстаивать историческую справедливость.