Москва и Донецк троллят Запад «онижедетьми», которых лупит французская полиция

24.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В Париже уже вторую неделю подряд не утихают массовые протесты, причиной которых стали планы правительства страны повысить цены на топливо со следующего года.

Недовольные ростом цен протестующие требуют отставки президента страны Эмануэля Макрона и отказа от повышения налога на топливо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так называемые «желтые жилеты» – митингующие перешли уже к прямому противостоянию с правоохранителями – на улицах французской столицы появляются баррикады.

Протестующие разбирают брусчатку и жгут все, что может гореть – от автомобильных шин до палаток и вывесок кафе.

Российский военкор Семен Пегов в своем блоге проводит параллели между происходящим в Париже и событиями на Майдане в Киеве в 2013-14 годах.

«На улицах Парижа слышна стрельба. Протестующие возводят баррикады. Всё происходящее начинает напоминать «майдан», – отмечает Пегов.

Примечательно, что на «французский майдан» никак не реагируют западные лидеры, в отличие от тех же киевских событий.

«Во Франции вторые подряд выходные своя «арабская весна» – стихийные самоорганизовавшиеся протесты без явных структур и лидеров, против подорожания топлива. Когда это все происходило в, простите, недоразвитых, с точки зрения авангарда, странах, просвещённый мир сочувственно поощрял. Когда дошло до него самого, реакция смущённая», – пишет в своем блоге политолог-международник Федор Лукьянов.

Помнят о событиях на Майдане и в Донецке – депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский указывает на двойные стандарты западных СМИ и политиков.

«А что там во Франции? Лупят «онижедетей»? Цивилизованный мир обеспокоен чрезмерным проявлением силы со стороны силовых структур, подчиняющихся правительству. Президент обязан пойти на переговоры с оппозицией…Так в 2014 выли из всех телевизоров и кастрюль Януковичу. А что будет, если в Париже Лавров начнет на площадях протестующим пельмени раздавать, а Медведев разливать водку?», – интересуется депутат.

При этом единственный российский международный телеканал RT активно освещает события во Франции, хотя их причина – повышение цены на бензин на три евроцента едва ли сравнимо с постоянным ростом стоимости топлива в РФ, отмечает в своем телеграмм-канале известный российский журналист Сергей Доренко.

«ПолитНавигатор» сообщал, что в минувшие выходные во Франции прошли масштабные митинги против повышения цен на топливо. Полиция провела массовые задержания – под стражу отправлены 157 из 300 задержанных. Сообщается также о 400 пострадавших и одной активистке, погибшей в результате ДТП.