Потому что не Россия – западные СМИ пощадили Макрона

19.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Во Франции прошли массовые митинги против повышения цен на топливо со следующего года.

Как сообщает ВВС, в них приняли участие порядка 300 тысяч человек, а организатором акции выступило движение Yellow vests (желтые жилеты), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестующие водители привезли с собой шины, из которых строили баррикады и поджигали их. Полиция провела массовые задержания – под стражу отправлены 157 из 300 задержанных. Сообщается также о порядка 400 пострадавших и одной активистке, погибшей в результате ДТП.

«В некоторых местах были нападения, драки и ножи. Кое-где было много алкоголя, что привело к идиотскому поведению протестующих», – заявил журналистам министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Массовая акция и задержания произошли на фоне относительного молчания в европейской прессе, не ставшей критиковать применение силы полицейскими и говорить о недовольстве французов политикой своих властей.

По мнению политолога Владимира Корнилова, это в очередной раз показало двойные стандарты «западной демократии», закатившей истерику во время разгона Евромайдана киевскими правоохранителями в 2013-14 годах.

«Смотрю, мировые СМИ как-то буднично подают новость, никто особо не возмущается Макроном. На минутку представил, что они писали бы в случае, если бы такие последствия митингов были в России», – пишет Корнилов.