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04.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, дискриминация, Политика, Россия, Украина
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Москва инициирует международный фронт сопротивления украинскому геноциду

Новости УкраиныВнесение президентом Украины в парламент дискриминационного законопроекта о коренных народах встретит противодействие на международной...

Внесение президентом Украины в парламент дискриминационного законопроекта о коренных народах встретит противодействие на международной арене.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Московскому комсомольцу» рассказал сенатор Совета Федарации Алексей Пушков.

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Говоря о перспективах организации противодействия одиозному законопроекту, Пушков согласился, что отдельные страны Запада могут попытаться «затереть» эту тему. При этом политик считает, что многое будет зависеть от эффективности российских усилий по работе с представителями других государств, интересы которых также затронуты.

Собеседник издания обратил внимание, что понятие коренных народов в законопроекте Зеленского распространяется не только на русских, которые живут на территории Украины.

«Это и венгры, поляки, болгары, армяне, молдаване, греки, белорусы и евреи. Это дает нам основания обратиться к этим государствам в рамках международных организаций, того же Совета по правам человека ООН, ОБСЕ, Совета Европы, в ПАСЕ, и поставить вопрос о том, что идет дискриминация практически всех национальностей, кроме украинцев, караимов и крымских татар. Со всей очевидностью — готовится культурно-лингвистический геноцид, то есть будут вытравливать национальную культуру этих этносов», – подчеркнул сенатор.

«Мой опыт работы в международных организациях, например как главы нашей делегации в ПАСЕ, говорит, что мы можем получить поддержку со стороны ряда государств. Венгрия, например, до сих пор блокирует участие Украины в ряде мероприятий НАТО, потому что украинцы занимаются дискриминацией венгерского меньшинства в Закарпатье. Так что, считаю, мы можем выступить инициаторами очень серьезного движения целого ряда европейских государств», – надеется Пушков.

При этом он признал, что есть государства, у которых могут быть затруднения в отстаивании прав соответствующих диаспор, в частности Болгария и Израиль. По мнению сенатора, если Болгария просто беспрекословно подчиняется всем указаниям Евросоюза, то Израиль, при безусловном наличии негативного резонанса в стране, будет ориентироваться на позицию США по Украине.


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