Москва навязала Киеву приднестровский сценарий в Донбассе – Тука

05.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев нарушил устоявшийся за несколько лет статус-кво в переговорном процессе, якобы сделав первый шаг к признанию Донбасса стороной конфликта, который грозит радикальным переломом всей ситуации не в пользу Украины.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я имел беседу с вице-премьером Молдовы на эту тему, и молдавские власти на сегодняшний день считают, что это была их стратегическая ошибка, когда они согласились под давлением генерала Лебедя начать т.н. прямые переговоры между Кишиневом и Тирасполем.

Фактически на следующий день Россия заявила, что она выходит из переговоров как сторона конфликта, и где-то месяца через три уже просто определенные подразделения 14 армии Российской Федерации покрасили каски в голубой цвет, и произошла оккупация части Молдовы, только уже под видом миротворцев.

Вот такой сценарий, нам его пытаются втюхать, это тот, который называется прямые переговоры с Донецком и Луганском. Все эти годы, прекрасно понимая дальнейшие последствия, Украина категорически отказывалась.

Помимо того, мы сейчас все время называем – Трёхстороння контактная группа в Минске, какие три стороны? Украина, Россия, ОБСЕ. Переговоры идут между Украиной и Россией, модератор переговоров ОБСЕ. Лавров заявляет: в Минске проходят действительно трехсторонние переговоры между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском, а Россия с ОБСЕ являются модераторами. Такая конфигурация позиций, она остается неизменной с 2014 года», – рассказал Тука.

«И что происходит сейчас? Так называемые представители отдельных районов Донецкой и Луганской области, подчеркиваю, их так собственноручно обозначил глава офиса президента Зеленского господин Ермак, поставив свою подпись, и этот факт задокументирован. С одной стороны его подпись, с другой – подпись Козака, и написано – «согласен, Ермак».

Так вот, эти люди выставляют украинской делегации политический ультиматум по решению политических вопросов, и наша сторона берет этот документ, и руководитель нашей группы дает указание членам нашей группы начать работу по его изучению.

Нравится кому-то, не нравится, не имеет значения, какой будет ответ. Произошел первый шаг того, что называется прямые переговоры», – сокрушается «экс-гауляйтер».