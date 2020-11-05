«Даже если не брали в руки оружие»: В Киеве требуют ареста всех, имеющих любое отношение к ЛДНР

05.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна осудить и посадить в тюрьму всех жителей Донбасса, как-либо связанных с ЛДНР – даже тех, кто ни разу не брал в руки оружие.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил украинский десантник, экс-боевик «АТО» Валерий Ананьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу видеть на подконтрольной Украине территории людей типа Моторолы, Гиви и подобных существ, все они должны быть наказаны, все они должны сидеть за решёткой.

Если даже человек просто взял оружие, месяц простоял на блокпосте и никого не убивал, а его, якобы, можно амнистировать… Но, с другой стороны, он стоит на блокпосте, на этом блокпосте задерживали каких-то людей и отвозили с этого блокпоста на подвал, там людей пытали, кого-то убивали, а этот человек обеспечивал существование этой системы.

А если взять каких-то людей, которые, к примеру, работали в налоговой, они вообще не брали в руки оружие, но они помогали этой системе существовать на юридическом уровне. Они не были никому ничем обязаны, ты работаешь в налоговой – пошёл и уволился, но ты работал», – подстрекает Ананьев к самым жестким репрессиям.