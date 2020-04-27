«Москва не должна отвечать на звонки Зеленского, это бессмысленно» – Погребинский

27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

За короткий промежуток своей каденции президент Украины Владимир Зеленский столько наговорил в адрес Москвы, что российскому лидеру Владимиру Путину попросту пора перестать даже отвечать на его звонки, как это было предпринято в адрес Петра Порошенко.

Об этом YouTube-канала «UKRLIFE» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если эмоционально подходить к сегодняшним отношениям Москвы и Киева, то я вообще считаю, что после того, что уже наговорил наш президент, с ним вообще разговаривать бессмысленно. Москва не должна с ним разговаривать точно так же, как с какого-то момента Путин перестал брать трубку, когда звонил Порошенко.

Он перешёл целый ряд всяких красных линий. Рассказывал, что украинский фронт освободил Освенцим, что Россия несёт ответственность за Холокост – до такого ещё не додумывались самые серьёзные враги России на Западе», – заявил украинский эксперт.

«Человек ляпает языком, человек абсолютно безответственный. Например, он хочет следующей встречи в Нормандском формате… есть ряд пунктов, которые согласовали и он подписался.

Есть пункт – имплементация формулы Штайнмайера. Прошло четыре месяца – и ни одного шага для этого не только не сделано, но даже президент регулярно повторяет, что он и не будет это делать.

Не будет, потому что то, что он сказал Шустеру, как раз говорит о том, что он не собирается этого делать. Ну как с тобой встречаться, о чём с тобой можно после этого разговаривать?» – недоумевает Погребинский.