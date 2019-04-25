Москва не намерена идти на cделку, предложенную Медведчуком

25.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Решение президента России Владимира Путина запустить процесс выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре жителям ДНР и ЛНР вселит в людей уверенность.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал глава Института стран СНГ, первый заместитель Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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«Это решение даст тем, кто обратится за российским гражданством, определенную уверенность в завтрашнем дне и докажет, что Москва не намерена заключать какие бы то ни было сделки и компромиссы по Донбассу, к которым, например, призывает Виктор Медведчук. Договариваться можно о разном, но только не за счет людей, которые оказались заложниками ситуации», – сказал Затулин.

Он убежден, что в этой ситуации будет масса спекуляций на тему параллелей с Абхазией и Южной Осетией.

«Хочу подчеркнуть, что эти регионы не были аннексированы. Не произойдет этого и с ДНР и ЛНР, даже если 100% жителей Донецкой и Луганской областей получат российское гражданство. Аннексия никак не следует из гражданства. Кроме того, президентский указ написан таким образом, что от местных жителей не будет требоваться отказа от украинского гражданства для получения российского паспорта», – отметил политик.

Он подчеркнул, что указ президента РФ был принят в силу того, что Украина не демонстрирует готовности выполнять Минские соглашения и вообще вступать в продуктивный диалог, а также выразил надежду, что из ЛДНР не начнется массового исхода людей в Россию.

«Угроза обезлюдения этих территорий существует, поэтому должны быть предприняты другие шаги, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе», – резюмировал Затулин.