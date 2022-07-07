Москва не планирует переводить экономику на мобилизационные рельсы

07.07.2022  16:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Введение мобилизационной экономики возможно только в военных отраслях экономики России.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Введение мобилизационной экономики возможно только в военных отраслях экономики России. Об этом спикер Совета...

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«Мобилизационная экономика нигде в законодательстве не прописана. Это образ, подразумевающий концентрацию сил на приоритетных направлениях. В этом контексте я считаю, что дополнительная мобилизация для всех и вся обязательно нужна. Но в полном понимании этого термина это не нужно. Нужны эксклюзивные меры по поддержке нашего ОПК и СВО.

В таких сферах это возможно и нужно. Такое право должно быть у верховного главнокомандующего, правительства. В то же время парламент считает для себя важным следить, чтобы мы е заступили красную черту, где идет полное огосударствление экономики и нарушение ее рыночных принципов. Должен быть разумный баланс. Где-то нужно больше свободы», – сказала Матвиенко.

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