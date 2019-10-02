Москва не признает новый закон Зеленского

02.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский пытается выхолостить и подменить обязательства, взятые на себя Киевом в рамках Минских соглашений.

Об этом в своем телеграм-канале пишет близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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Он отметил, что последние заявления Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса вызывают беспокойство, а также напоминают манеру Петра Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть.

«Одной рукой Зеленский подписывает «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, «новый», и при этом непонятно какой. То же стремление, что и у Порошенко выхолостить Минский процесс, свести его к имитации и даже абсурду. Конечно, ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними. Президент Украины должен вынести свои идеи на обсуждение «нормандской четверки» и Контактной группы», – подчеркнул Чеснаков.